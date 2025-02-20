За серією підривів окулярів для FPV в російській армії стоїть ГУР – джерела

За серією вибухів окулярів для FPV-дронів у російській армії, яка мала місце всередині лютого, стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в спецслужбах

Деталі: В окупаційних військах РФ трапилася серія вибухів окулярів для FPV-дронів під час їхнього використання пілотами. Російські пропагандисти пишуть про десятки подібних випадків, що трапилися у кількох областях РФ у перші дні лютого.

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В свою чергу джерела в українських спецслужбах кажуть, що за операцією стоять фахівці Головного управління розвідки України. Зазначається, що всередині окулярів, які передали пілотам FPV російські волонтери, була вмонтована вибухівка.

За словами причетних до операції, для виконання завдання було придбано велику партію FPV окулярів для пілотів ЗС РФ. Фахівці української розвідки додатково обладнали їх функцією дистанційного підриву. Після цього, у координації з ГУР, російські волонтери безоплатно, в якості благодійної допомоги, відправили "вибухові" окуляри до безпілотних підрозділів ворожої армії.

Пряма мова джерела: "Згодом таких фактів буде значно більше, адже тепер "бандерівські криївки", де виготовляють окуляри з сюрпризом для російських окупантів, є вже не тільки в українських Карпатах, а і в російському Сибіру".