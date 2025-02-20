За серией подрывов очков для FPV в российской армии стоит ГУР – источники

За серией взрывов очков для FPV-дронов в российской армии, имевшей место в начале февраля, стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.

Источник: собеседники "Украинской правды" в спецслужбах

Детали: В оккупационных войсках РФ произошла серия взрывов очков для FPV-дронов во время их использования пилотами. Российские пропагандисты пишут о десятках подобных случаев, произошедших в нескольких областях РФ в первые дни февраля.

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В свою очередь источники в украинских спецслужбах говорят, что за операцией стоят специалисты Главного управления разведки Украины. Отмечается, что внутри очков, которые передали пилотам FPV российские волонтеры, была вмонтирована взрывчатка.

По словам причастных к операции, для выполнения задачи была приобретена большая партия FPV очков для пилотов ВС РФ. Специалисты украинской разведки дополнительно оборудовали их функцией дистанционного подрыва. После этого, в координации с ГУР, российские волонтеры бесплатно, в качестве благотворительной помощи, отправили "взрывные" очки в беспилотные подразделения вражеской армии.

Прямая речь источника: "Впоследствии таких фактов будет значительно больше, ведь теперь "бандеровские тайники", где изготавливают очки с сюрпризом для российских оккупантов, есть уже не только в украинских Карпатах, но и в российской Сибири".