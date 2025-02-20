Прем'єр Іспанії приїде в Україну

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес планує відвідати Україну 24 лютого.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на сторінку Санчеса в X (Twitter)

Пряма мова: "У понеділок я буду в Києві, щоб підтвердити підтримку Іспанією української демократії та президента Володимира Зеленського".

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