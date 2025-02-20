Прем'єр Іспанії приїде в Україну
Четвер, 20 лютого 2025, 13:06
Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес планує відвідати Україну 24 лютого.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на сторінку Санчеса в X (Twitter)
Пряма мова: "У понеділок я буду в Києві, щоб підтвердити підтримку Іспанією української демократії та президента Володимира Зеленського".
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Нагадаємо:
- Президент Литви Гітанас Науседа напередодні третьої річниці з початку російської повномасштабної війни планує візит в Україну.
- Також відомо, що з нагоди третьої річниці від початку повномасштабної агресії Росії наступного тижня відбудеться візит в Україну колегії європейських комісарів.