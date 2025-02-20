Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Війна 2025

Прем'єр Іспанії приїде в Україну

Ірина Кутєлєва, Українська правдаЧетвер, 20 лютого 2025, 13:06
Прем'єр Іспанії приїде в Україну
Фото з Facebook Pedro Sánchez Pérez-Castejón

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес планує відвідати Україну 24 лютого.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на сторінку Санчеса в X (Twitter)

Пряма мова: "У понеділок я буду в Києві, щоб підтвердити підтримку Іспанією української демократії та президента Володимира Зеленського".

Реклама:

Нагадаємо:

  • Президент Литви Гітанас Науседа напередодні третьої річниці з початку російської повномасштабної війни планує візит в Україну.
  • Також відомо, що з нагоди третьої річниці від початку повномасштабної агресії Росії наступного тижня відбудеться візит в Україну колегії європейських комісарів.

ІспаніяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Керівництво ЄС приїде до Києва у третю річницю повномасштабного вторгнення РФ
інфографікаОпитування: 63% українців проти будь-яких виборів до закінчення війни
фотоНамагалися підірвати ветерана-правоохоронця у Дніпрі: СБУ затримала трьох агентів РФ
"Зеленський спав": Трамп каже, що в Києві грубо повелись з його міністром фінансів
відеоСенатор Сандерс: Трамп бреше про Україну, Зеленського і Європу і зближується з Путіним
Reuters: США можуть укласти з Україною спрощену угоду щодо надр для прискорення процесу
Усі новини...
Іспанія
Диво-сім'я Джуда Беллінгема: батько забив 700 голів, мама возить на тренування, брат грає за Англію U21
Як геніальний тренер Гвардіола боровся за незалежність Каталонії і програв
Той, за ким сидить Лунін: як Куртуа зненавиділи "Челсі", "Атлетико" і де Брейне
Останні новини
15:07
Мистецтво проти війни: "Укрпошта" анонсувала випуск марки на честь річниці агресії РФ
15:07
фотоЗ'явилися кадри бойової роботи F-16 на фронті
15:06
У Росії відклали шість проєктів модернізації старих електростанцій
14:55
ФотоСоцопитування: Зеленський посів би друге місце на виборах за участі Залужного та Буданова
14:34
ФОТОРосіяни знищили старовинну дерев'яну церкву в Андріївці
14:30
Керівництво ЄС приїде до Києва у третю річницю повномасштабного вторгнення РФ
14:24
колонкаРоздоріжжя Дениса Берінчика: завершення кар'єри чи останній бій
14:18
Удар РФ по багатоповерхівці в Херсоні: з-під завалів дістали тіло чоловіка
14:18
інфографікаОпитування: 63% українців проти будь-яких виборів до закінчення війни
14:16
В Україні судитимуть двох громадянок РФ, які сприяли депортації дітей з окупованого Херсона
Усі новини...
Реклама:
Реклама: