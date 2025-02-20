Премьер Испании приедет в Украину
Четверг, 20 февраля 2025, 13:06
Премьер-министр Испании Педро Санчес планирует посетить Украину 24 февраля.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на страницу Санчеса в X (Twitter)
Прямая речь: "В понедельник я буду в Киеве, чтобы подтвердить поддержку Испанией украинской демократии и президента Владимира Зеленского".
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Напомним:
- Президент Литвы Гитанас Науседа накануне третьей годовщины с начала российской полномасштабной войны планирует визит в Украину.
- Также известно, что по случаю третьей годовщины с начала полномасштабной агрессии России на следующей неделе состоится визит в Украину коллегии европейских комиссаров.