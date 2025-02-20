Премьер Испании приедет в Украину

Премьер-министр Испании Педро Санчес планирует посетить Украину 24 февраля.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на страницу Санчеса в X (Twitter)

Прямая речь: "В понедельник я буду в Киеве, чтобы подтвердить поддержку Испанией украинской демократии и президента Владимира Зеленского".

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Напомним: