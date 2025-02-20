Двоє чоловіків загинули через російський артобстріл Нікополя 

20 лютого російські війська вдарили з артилерії по Нікополю Дніпропетровської області, внаслідок атаки загинули дві людини. Також осколкові поранення зазнала 39-річна жінка.

Джерело: Дніпропетровська ОВА

Дослівно: "У Нікополі загинули люди. Росіяни вбили 2 чоловіків, обстрілявши місто з важкої артилерії".

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фото: Дніпропетровська ОВА

Деталі: Повідомляється, що також внаслідок атаки поранено 39-річну жінку. Їй надали медичну допомогу, лікуватиметься амбулаторно.

фото: Дніпропетровська ОВА

Крім того, ворог пошкодив промислове та приватне підприємства, кафе, магазини, гаражі, автівки. Понівечений приватний будинок. Виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили.