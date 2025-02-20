Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Війна 2025

Двоє чоловіків загинули через російський артобстріл Нікополя 

Анастасія ПроцЧетвер, 20 лютого 2025, 13:52
Двоє чоловіків загинули через російський артобстріл Нікополя 
фото: Дніпропетровська ОВА

20 лютого російські війська вдарили з артилерії по Нікополю Дніпропетровської області, внаслідок атаки загинули дві людини. Також осколкові поранення зазнала 39-річна жінка. 

Джерело: Дніпропетровська ОВА

Дослівно: "У Нікополі загинули люди. Росіяни вбили 2 чоловіків, обстрілявши місто з важкої артилерії". 

Реклама:
 
фото: Дніпропетровська ОВА

Деталі: Повідомляється, що також внаслідок атаки поранено 39-річну жінку. Їй надали медичну допомогу, лікуватиметься амбулаторно. 

 
фото: Дніпропетровська ОВА

Крім того, ворог пошкодив промислове та приватне підприємства, кафе, магазини, гаражі, автівки. Понівечений приватний будинок. Виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили.

Дніпропетровська областьНікопольобстрілжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
FT: США відмовляються називати Росію агресором у заяві G7 до 3-ї річниці великої війни
Керівництво ЄС приїде до Києва у третю річницю повномасштабного вторгнення РФ
інфографікаОпитування: 63% українців проти будь-яких виборів до закінчення війни
Буданов: Думаю, що цього року ми прийдемо до режиму припинення вогню
фотоНамагалися підірвати ветерана-правоохоронця у Дніпрі: СБУ затримала трьох агентів РФ
"Зеленський спав": Трамп каже, що в Києві грубо повелись з його міністром фінансів
Усі новини...
Дніпропетровська область
Лупцював ременем та руками: на Дніпропетровщині засудили батька, який до смерті побив 4-річну доньку
ОВА: На Дніпропетровщині внаслідок атаки дрона постраждали 5 людей
Окупанти обстріляли Марганець: 4 постраждалих, пошкоджено підприємства і будинки
Останні новини
16:39
Рідкісне явище: зонд Ейнштейна виявив у космосі незвичайну пару "зірок-вампірів"
16:26
Схема на понад пів мільярда: на Закарпатті нелегально видобували та продавали мінеральну воду
16:23
фотоГлава МЗС перелічив сигнали, які послав Келлогу в Києві
16:13
Зірка "Бандитського Петербурга" заочно отримав 10 років тюрми за пропаганду війни
16:06
Обдурити генетику не вдалося? Вчені назвали три недоліки ДНК-тестів на хвороби й походження
16:02
Норвезькі запчастини для вантажівок потрапляють до Росії через Туреччину – Схеми
15:55
тенісВизначився наступний суперник збірної України у Кубку Девіса
15:54
FT: США відмовляються називати Росію агресором у заяві G7 до 3-ї річниці великої війни
15:51
США не хочуть приєднуватись до резолюції ООН на підтримку України – ЗМІ
15:49
колонкаЗаява громорганізацій: Найближчих пів року неможливо провести демократичні вибори
Усі новини...
Реклама:
Реклама: