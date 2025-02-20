Двое мужчин погибли из-за российского артобстрела Никополя
Четверг, 20 февраля 2025, 13:52
20 февраля российские войска ударили из артиллерии по Никополю Днепропетровской области, в результате атаки погибли два человека. Также осколочные ранения получила 39-летняя женщина.
Источник: Днепропетровская ОВА
Дословно: "В Никополе погибли люди. Россияне убили 2 мужчин, обстреляв город из тяжелой артиллерии".
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Детали: Сообщается, что также в результате атаки ранена 39-летняя женщина. Ей оказали медицинскую помощь, будет лечиться амбулаторно.
Кроме того, враг повредил промышленное и частное предприятия, кафе, магазины, гаражи, машины. Изуродован частный дом. Возник пожар, который спасатели оперативно потушили.