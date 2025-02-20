Керівництво ЄС приїде до Києва у третю річницю повномасштабного вторгнення РФ

Президент Євроради Антоніу Кошта і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсували візит до Києва на третю річницю повномасштабної війни, 24 лютого.

Джерело: Кошта у своєму X (Twitter), цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "24 лютого виповниться третя річниця від повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Я вирішив з цієї нагоди приїхати до Києва, разом з Урсулою фон дер Ляєн, щоб підтвердити нашу підтримку героїчного українського народу та демократично обраного президента Володимира Зеленського".

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Деталі: Таким чином Кошта непрямо відповів на заяви Трампа про "Зеленського-диктатора".

Із допису Кошти випливає, що рішення про візит ухвалили останніми днями – він на додачу вибачився перед лідером африканської країни Кот-д’Івуар і керівництвом ЮНЕСКО за те, що через зміну його планів довелося перенести захід, що планувався на цю дату.

Цього ж дня планує приїхати прем'єр Іспанії Педро Санчес.

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Неофіційно повідомляли, що ЄС поки не планує позачерговий саміт Євроради через останні події довкола очікуваних перемовин про припинення російсько-української війни, але таку зустріч можуть скликати пізніше після консультацій з державами-членами.

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