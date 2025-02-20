Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Війна 2025

Керівництво ЄС приїде до Києва у третю річницю повномасштабного вторгнення РФ

Марія Ємець, Валентина РоманенкоЧетвер, 20 лютого 2025, 14:30
Керівництво ЄС приїде до Києва у третю річницю повномасштабного вторгнення РФ
Антоніу Кошта і Урсула фон дер Ляєн. Фото Getty Images

Президент Євроради Антоніу Кошта і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсували візит до Києва на третю річницю повномасштабної війни, 24 лютого.

Джерело: Кошта у своєму X (Twitter), цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "24 лютого виповниться третя річниця від повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Я вирішив з цієї нагоди приїхати до Києва, разом з Урсулою фон дер Ляєн, щоб підтвердити нашу підтримку героїчного українського народу та демократично обраного президента Володимира Зеленського".

Реклама:

Деталі: Таким чином Кошта непрямо відповів на заяви Трампа про "Зеленського-диктатора".

Із допису Кошти випливає, що рішення про візит ухвалили останніми днями – він на додачу вибачився перед лідером африканської країни Кот-д’Івуар і керівництвом ЮНЕСКО за те, що через зміну його планів довелося перенести захід, що планувався на цю дату. 

Цього ж дня планує приїхати прем'єр Іспанії Педро Санчес.

РЕКЛАМА:

Неофіційно повідомляли, що ЄС поки не планує позачерговий саміт Євроради через останні події довкола очікуваних перемовин про припинення російсько-української війни, але таку зустріч можуть скликати пізніше після консультацій з державами-членами.

Читайте також Коаліція сміливих та Олафа Шольца. Про що домовилися та що стало проблемою на саміті у Парижі.

ЄСвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
FT: США відмовляються називати Росію агресором у заяві G7 до 3-ї річниці великої війни
Керівництво ЄС приїде до Києва у третю річницю повномасштабного вторгнення РФ
інфографікаОпитування: 63% українців проти будь-яких виборів до закінчення війни
Буданов: Думаю, що цього року ми прийдемо до режиму припинення вогню
фотоНамагалися підірвати ветерана-правоохоронця у Дніпрі: СБУ затримала трьох агентів РФ
"Зеленський спав": Трамп каже, що в Києві грубо повелись з його міністром фінансів
Усі новини...
ЄС
Топдепутати Європарламенту закликають до участі України в переговорах про "мир"
Президент Литви запропонував Європі план підтримки України
Каллас вважає санкції проти РФ козирем, від якого не слід відмовлятися
Останні новини
16:39
Рідкісне явище: зонд Ейнштейна виявив у космосі незвичайну пару "зірок-вампірів"
16:26
Схема на понад пів мільярда: на Закарпатті нелегально видобували та продавали мінеральну воду
16:23
фотоГлава МЗС перелічив сигнали, які послав Келлогу в Києві
16:13
Зірка "Бандитського Петербурга" заочно отримав 10 років тюрми за пропаганду війни
16:06
Обдурити генетику не вдалося? Вчені назвали три недоліки ДНК-тестів на хвороби й походження
16:02
Норвезькі запчастини для вантажівок потрапляють до Росії через Туреччину – Схеми
15:55
тенісВизначився наступний суперник збірної України у Кубку Девіса
15:54
FT: США відмовляються називати Росію агресором у заяві G7 до 3-ї річниці великої війни
15:51
США не хочуть приєднуватись до резолюції ООН на підтримку України – ЗМІ
15:49
колонкаЗаява громорганізацій: Найближчих пів року неможливо провести демократичні вибори
Усі новини...
Реклама:
Реклама: