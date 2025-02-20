Руководство ЕС приедет в Киев в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ

Президент Евросовета Антониу Кошта и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировали визит в Киев на третью годовщину полномасштабной войны, 24 февраля.

Источник: Кошта в своем X (Twitter), цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "24 февраля исполнится третья годовщина полномасштабного вторжения России в Украину. Я решил по этому случаю приехать в Киев, вместе с Урсулой фон дер Ляйен, чтобы подтвердить нашу поддержку героического украинского народа и демократически избранного президента Владимира Зеленского".

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Детали: Таким образом Кошта косвенно ответил на заявления Трампа о "Зеленском-диктаторе".

Из сообщения Кошты следует, что решение о визите было принято в последние дни – он вдобавок извинился перед лидером африканской страны Кот-д'Ивуар и руководством ЮНЕСКО за то, что из-за изменения его планов пришлось перенести мероприятие, которое планировалось на эту дату.

В этот же день планирует приехать в Киев премьер Испании Педро Санчес.

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Неофициально сообщалось, что ЕС пока не планирует внеочередной саммит Евросовета из-за последних событий вокруг ожидаемых переговоров о прекращении российско-украинской войны, но такую встречу могут созвать позже после консультаций с государствами-членами.

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