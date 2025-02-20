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Війна 2025

З'явилися кадри бойової роботи F-16 на фронті

Валентина РоманенкоЧетвер, 20 лютого 2025, 15:07
З'явилися кадри бойової роботи F-16 на фронті
фото: Frontliner

Видання Frontliner поділилося кадрами бойової роботи винищувачів F-16 на одному з напрямків фронту.

Джерело: засновник та головний редактор Frontliner Андрій Дубчак у Facebook

Дослівно: "Тиша. Мороз. Робимо у полі репортаж про підрозділ важких дронів. Раптом впізнаваний наростаючий гул реактивного двигуна, і у сторону фронту, за сусідньою посадкою, на наднизькій висоті пролітає літак.

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фото: Frontliner

"F-16. З додатковими баками", –  коментує один з військових.

 
фото: Frontliner

За хвилину-дві F-16, розвертається та летить повз нас вже назад.

"Десь вже певно кричать у вогні або бігають з турнікетами росіяни", – кажу я.

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"Ні. Не з турнікетами, а з джгутом Есмарха", – уточнює військовий..

Несподіваний F-16 лишив у небі сліди двигуна у місці, де він відпустив на швидкому підйомі свій смертоносний вантаж у напрямку атакуючої російської армії. Нам це підняло настрій".

 
фото: Frontliner

винищувачівійна
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