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Война 2025

Появились кадры боевой работы F-16 на фронте

Валентина РоманенкоЧетверг, 20 февраля 2025, 15:07
Появились кадры боевой работы F-16 на фронте
фото: Frontliner

Издание Frontliner поделилось кадрами боевой работы истребителей F-16 на одном из направлений фронта.

Источник: основатель и главный редактор Frontliner Андрей Дубчак в Facebook

Дословно: "Тишина. Мороз. Делаем в поле репортаж о подразделении тяжелых дронов. Вдруг узнаваемый нарастающий гул реактивного двигателя, и в сторону фронта, за соседней посадкой, на сверхнизкой высоте пролетает самолет.

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фото: Frontliner

"F-16. С дополнительными баками", - комментирует один из военных.

 
фото: Frontliner

Через минуту-две F-16, разворачивается и летит мимо нас уже обратно.

"Где-то уже наверняка кричат в огне или бегают с турникетами россияне", - говорю я.

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"Нет. Не с турникетами, а со жгутом Эсмарха", - уточняет военный.

Неожиданный F-16 оставил в небе следы двигателя в месте, где он отпустил на быстром подъеме свой смертоносный груз в направлении атакующей российской армии. Нам это подняло настроение".

 
фото: Frontliner

истребителивойна
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