Обстріл артилерії: росіяни вбили трьох мешканців Костянтинівки

Внаслідок артилерійського обстрілу російських окупаційних військ у четвер вбито трьох мирних мешканців Костянтинівки Донецької області, ще один - загинув уранці в результаті авіаудару РФ.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: 20 лютого о 12:20 російська армія розпочала черговий обстріл Костянтинівки. Понад пів години ворог атакував місто за допомогою ствольної артилерії. В епіцентрі ураження опинились житлові будинки та торговельні об’єкти.

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Внаслідок влучання боєприпасів отримали поранення, несумісні з життям, 47-річний чоловік та двоє жінок.

У населеному пункті пошкоджено 8 фасадів приватних й багатоквартирних будинків, аптеку, магазин, автомобілі, лінії електромережі та газопровід.

За процесуального керівництва Костянтинівської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину.

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Ще раніше у четвер, о 9:25, російська армія завдала авіаударів по Костянтинівці. Попередньо, ворог скинув "ФАБ-250" із модулем УМПК. Внаслідок атаки отримав травми, несумісні з життям, 67-річний містянин.

ОВА оприлюднила фото з місця подій.