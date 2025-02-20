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Война 2025

Обстрел артиллерии: россияне убили трех жителей Константиновки

Валентина РоманенкоЧетверг, 20 февраля 2025, 15:25
Обстрел артиллерии: россияне убили трех жителей Константиновки
фото ОВА

В результате артиллерийского обстрела российских оккупационных войск в четверг убиты трое мирных жителей Константиновки Донецкой областии, еще один - погиб утром в результате авиаудара РФ.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: 20 февраля в 12:20 российская армия начала очередной обстрел Константиновки. Более получаса враг атаковал город с помощью ствольной артиллерии. В эпицентре поражения оказались жилые дома и торговые объекты.

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В результате попадания боеприпасов получили ранения, несовместимые с жизнью, 47-летний мужчина и две женщины.

В населенном пункте повреждены 8 фасадов частных и многоквартирных домов, аптека, магазин, автомобили, линии электросети и газопровод.

Под процессуальным руководством Константиновской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления.

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Еще раньше в четверг, в 9:25, российская армия нанесла авиаудары по Константиновке. Предварительно, враг сбросил "ФАБ-250" с модулем УМПК. В результате атаки получил травмы, несовместимые с жизнью, 67-летний горожанин.

ОВА обнародовала фото с места событий.

Донецкая областьвойнавоенные преступленияРосcия
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