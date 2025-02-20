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Війна 2025

ГУР: У Бердянську підірвали авто із російським воєнним злочинцем

Валентина РоманенкоЧетвер, 20 лютого 2025, 15:35
ГУР: У Бердянську підірвали авто із російським воєнним злочинцем
ілюстрація ГУР

Головне управління розвідки повідомляє про вибух у тимчасово окупованому Бердянську, внаслідок якого загинув ставленик держави-агресора Росії.

Джерело: пресслужба ГУР МОУ

Деталі: 20 лютого о 6:05 біля 96-го будинку на Східному проспекті тимчасово окупованого Бердянська вибухнув і вигорів дотла сірий автомобіль Renault Duster. На місце прибули російські окупаційні служби.

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За даними розвідки, всередині машини перебував воєнний злочинець Євген Богданов – громадянин держави-агресора Росії, який формально обіймав посаду так званого заступника голови окупаційної адміністрації Бердянська.

До обов’язків російського загарбника входили, зокрема, контроль за фінансами в окупаційній адміністрації та організація будівництва  фортифікаційних споруд у тимчасово окупованих районах Запорізької області.

Під час свого перебування на окупованих українських територіях Богданов неодноразово вчиняв воєнні злочини проти громадян України, наголошують у ГУР.

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Довідка розвідки: Воєнний злочинець народився 11.08.1970 року в місті Пікальово Боксітогорського району Ленінградської області РФ. До Бердянська прибув одразу після захоплення міста військами держави-агресора у 2022 році. В окупаційну адміністрацію був призначений за вказівкою російських спецслужб.

ГУРБердянськвоєнні злочини
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