ГУР: В Бердянске взорвали авто с российским военным преступником

Главное управление разведки сообщает о взрыве во временно оккупированном Бердянске, в результате которого погиб ставленник государства-агрессора России.

Источник: пресс-служба ГУР МОУ

Детали: 20 февраля в 6:05 возле 96-го дома на Восточном проспекте временно оккупированного Бердянска взорвался и выгорел дотла серый автомобиль Renault Duster. На место прибыли российские оккупационные службы.

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По данным разведки, внутри машины находился военный преступник Евгений Богданов - гражданин государства-агрессора России, который формально занимал должность так называемого заместителя главы оккупационной администрации Бердянска.

В обязанности российского захватчика входили, в частности, контроль за финансами в оккупационной администрации и организация строительства фортификационных сооружений во временно оккупированных районах Запорожской области.

Во время своего пребывания на оккупированных украинских территориях Богданов неоднократно совершал военные преступления против граждан Украины, отмечают в ГУР.

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Справка разведки: Военный преступник родился 11.08.1970 года в городе Пикалёво Бокситогорского района Ленинградской области РФ. В Бердянск прибыл сразу после захвата города войсками государства-агрессора в 2022 году. В оккупационную администрацию был назначен по указанию российских спецслужб.