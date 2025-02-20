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Війна 2025

Зірка "Бандитського Петербурга" заочно отримав 10 років тюрми за пропаганду війни

Валентина РоманенкоЧетвер, 20 лютого 2025, 16:13
Зірка Бандитського Петербурга заочно отримав 10 років тюрми за пропаганду війни
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За доказовою базою Служби безпеки України заочний термін ув’язнення отримав депутат Держдуми РФ, актор Дмитро Пєвцов, який пропагує війну Росії проти України.

Джерело: пресслужба СБУ, Вінницька обласна прокуратура

Деталі: Зазначається, що засуджений входить до кола наближених до Кремля "публічних діячів", які відкрито підтримують повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

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Задокументовано, як Пєвцов неодноразово поширював антиукраїнські наративи під час масових заходів за участі кремлівського лідера Путіна.

Також зловмисник часто виступав в ефірах центральних телеканалів РФ, де закликав до захоплення державної влади та всієї території України.

Крім того, в інтерв’ю російським пропагандистам Пєвцов розповідав як він особисто "голосував за приєднання" тимчасово окупованих районів України до складу Росії.

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Серед іншого, він заперечував воєнні злочини росіян на тимчасово захоплених територіях України, зокрема у Маріуполі.

На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд заочно визнав Пєвцова винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст. 436 (пропаганда війни).

Зловмиснику призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Що передувало: Служба безпеки України зібрала доказову базу на російського актора Дмитра Пєвцова, який публічно підтримує збройну агресію РФ проти України та оголосила йому підозру за трьома статтями Кримінального кодексу в 2024 році.

РосіявійнаСБУ
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