Зірка "Бандитського Петербурга" заочно отримав 10 років тюрми за пропаганду війни
За доказовою базою Служби безпеки України заочний термін ув’язнення отримав депутат Держдуми РФ, актор Дмитро Пєвцов, який пропагує війну Росії проти України.
Джерело: пресслужба СБУ, Вінницька обласна прокуратура
Деталі: Зазначається, що засуджений входить до кола наближених до Кремля "публічних діячів", які відкрито підтримують повномасштабне вторгнення РФ в Україну.
Задокументовано, як Пєвцов неодноразово поширював антиукраїнські наративи під час масових заходів за участі кремлівського лідера Путіна.
Також зловмисник часто виступав в ефірах центральних телеканалів РФ, де закликав до захоплення державної влади та всієї території України.
Крім того, в інтерв’ю російським пропагандистам Пєвцов розповідав як він особисто "голосував за приєднання" тимчасово окупованих районів України до складу Росії.
Серед іншого, він заперечував воєнні злочини росіян на тимчасово захоплених територіях України, зокрема у Маріуполі.
На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд заочно визнав Пєвцова винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
ст. 436 (пропаганда війни).
Зловмиснику призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Що передувало: Служба безпеки України зібрала доказову базу на російського актора Дмитра Пєвцова, який публічно підтримує збройну агресію РФ проти України та оголосила йому підозру за трьома статтями Кримінального кодексу в 2024 році.