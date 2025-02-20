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Война 2025

Звезда "Бандитского Петербурга" заочно получил 10 лет тюрьмы за пропаганду войны

Валентина РоманенкоЧетверг, 20 февраля 2025, 16:13
Звезда Бандитского Петербурга заочно получил 10 лет тюрьмы за пропаганду войны
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По доказательной базе Службы безопасности Украины заочный срок заключения получил депутат Госдумы РФ, актер Дмитрий Певцов, который пропагандирует войну России против Украины.

Источник: пресс-служба СБУ, Винницкая областная прокуратура

Детали: Отмечается, что осужденный входит в круг приближенных к Кремлю "публичных деятелей", которые открыто поддерживают полномасштабное вторжение РФ в Украину.

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Задокументировано, как Певцов неоднократно распространял антиукраинские нарративы во время массовых мероприятий с участием кремлевского лидера Путина.

Также злоумышленник часто выступал в эфирах центральных телеканалов РФ, где призывал к захвату государственной власти и всей территории Украины.

Кроме того, в интервью российским пропагандистам Певцов рассказывал как он лично "голосовал за присоединение" временно оккупированных районов Украины в состав России.

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Среди прочего, он отрицал военные преступления россиян на временно захваченных территориях Украины, в частности в Мариуполе.

На основании собранных следователями СБУ доказательств суд заочно признал Певцова виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ст. 436 (пропаганда войны).

Злоумышленнику назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что предшествовало: Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на российского актера Дмитрия Певцова, который публично поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины и объявила ему подозрение по трем статьям Уголовного кодекса в 2024 году.

РосcиявойнаСБУ
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