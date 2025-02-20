Звезда "Бандитского Петербурга" заочно получил 10 лет тюрьмы за пропаганду войны

По доказательной базе Службы безопасности Украины заочный срок заключения получил депутат Госдумы РФ, актер Дмитрий Певцов, который пропагандирует войну России против Украины.

Источник: пресс-служба СБУ, Винницкая областная прокуратура

Детали: Отмечается, что осужденный входит в круг приближенных к Кремлю "публичных деятелей", которые открыто поддерживают полномасштабное вторжение РФ в Украину.

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Задокументировано, как Певцов неоднократно распространял антиукраинские нарративы во время массовых мероприятий с участием кремлевского лидера Путина.

Также злоумышленник часто выступал в эфирах центральных телеканалов РФ, где призывал к захвату государственной власти и всей территории Украины.

Кроме того, в интервью российским пропагандистам Певцов рассказывал как он лично "голосовал за присоединение" временно оккупированных районов Украины в состав России.

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Среди прочего, он отрицал военные преступления россиян на временно захваченных территориях Украины, в частности в Мариуполе.

На основании собранных следователями СБУ доказательств суд заочно признал Певцова виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ст. 436 (пропаганда войны).

Злоумышленнику назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что предшествовало: Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на российского актера Дмитрия Певцова, который публично поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины и объявила ему подозрение по трем статьям Уголовного кодекса в 2024 году.