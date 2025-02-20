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Війна 2025

США попросили не проводити пресконференцію Зеленського і Келлога – Никифоров

Марія Ємець, Валентина РоманенкоЧетвер, 20 лютого 2025, 17:13
США попросили не проводити пресконференцію Зеленського і Келлога – Никифоров
Зеленський і Келлог. фото Getty Images

Зустріч президента України Володимира Зеленського зі спецпредставником США з питань України і Росії Кітом Келлогом відбулася без спілкування з медіа.

Джерело: речник Зеленського Сергій Никифоров у коментарі журналістам, цитує "Європейська правда"

Деталі: 20 лютого у Києві відбулася зустріч Зеленського та Келлога, після якої запрошені журналісти очікували на підхід політиків до преси, але він не відбувся.

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Никифоров повідомив, що спільних заяв для преси Зеленського і Келлога за підсумками зустрічі не буде за бажанням Вашингтона.

"На прохання американської сторони формат зустрічі передбачає протокольну зйомку і не передбачає заяв або запитань", – прокоментував Никифоров. 

Передісторія:

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  • 19 лютого спецпредставник США з питань України і Росії Кіт Келлог приїхав до Києва вперше за час перебування на цій посаді.
  • Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів, що на зустрічі з ним пояснив бачення української сторони, як досягти "миру завдяки силі" і наголошував на неподільності безпеки України і трансатлантичної безпеки. 
  • Перед цим 18 лютого американська і російська делегації провели перемовини у Саудівській Аравії, а президент Франції Емманюель Макрон двічі збирав частину європейських країн на екстрену зустріч стосовно європейської безпеки і подальшої підтримки України. 

Читайте також: Трамп звинувачує Україну: які наслідки матиме новий ультиматум президента США.

СШАЗеленський
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