Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Война 2025

США попросили не проводить пресс-конференцию Зеленского и Келлога – Никифоров

Мария Емец, Валентина РоманенкоЧетверг, 20 февраля 2025, 17:13
США попросили не проводить пресс-конференцию Зеленского и Келлога – Никифоров
Зеленский и Келлог. фото Getty Images

Встреча президента Украины Владимира Зеленского со спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом состоялась без общения с медиа.

Источник: пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии журналистам, цитирует "Европейская правда"

Детали: 20 февраля в Киеве состоялась встреча Зеленского и Келлога, после которой приглашенные журналисты ожидали подход политиков к прессе, но он не состоялся.

Реклама:

Никифоров сообщил, что совместных заявлений для прессы Зеленского и Келлога по итогам встречи не будет по желанию Вашингтона.

"По просьбе американской стороны формат встречи предусматривает протокольную съемку и не предусматривает заявлений или вопросов", - прокомментировал Никифоров.

Предыстория:

РЕКЛАМА:
  • 19 февраля спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог приехал в Киев впервые за время пребывания на этой должности.
  • Министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал, что на встрече с ним объяснил видение украинской стороны, как достичь "мира благодаря силе" и подчеркивал неделимость безопасности Украины и трансатлантической безопасности.
  • Перед этим 18 февраля американская и российская делегации провели переговоры в Саудовской Аравии, а президент Франции Эмманюэль Макрон дважды собирал часть европейских стран на экстренную встречу относительно европейской безопасности и дальнейшей поддержки Украины.

Читайте также: Трамп обвиняет Украину: какие последствия будет иметь новый ультиматум президента США.

СШАЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Звезда "Бандитского Петербурга" заочно получил 10 лет тюрьмы за пропаганду войны
FT: США отказываются называть Россию агрессором в заявлении G7 к 3-й годовщине великой войны
Появились кадры боевой работы F-16 на фронте
Руководство ЕС приедет в Киев в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ
инфографикаОпрос: 63% украинцев против любых выборов до окончания войны
Буданов: Думаю, что в этом году мы придем к режиму прекращения огня
Все новости...
США
В США допустили коррекцию санкций против России на фоне переговоров с Москвой
Советник Трампа призвал Украину "сбавить тон" и пойти на соглашение по недрам
Династия Ткачуков: этнические украинцы защищают честь сборной США и клюшкой, и кулаками
Последние новости
18:08
Генсек НАТО пугает Трампом старны Альянса, которые мало тратят на оборону
18:00
Таможенная служба объяснила данные об экспорте украинской стали в РФ в 2024 году
17:38
За три года количество трудовых мигрантов в Украине упало в четыре раза
17:31
"Кременчуг" в овертайме дожал "Киев Кэпиталз" в матче чемпионата Украины по хоккею
17:28
Помогла плацента: после поражения кислотой глаз австралийца спасла необычная трансплантация
17:13
США попросили не проводить пресс-конференцию Зеленского и Келлога – Никифоров
17:13
В США допустили коррекцию санкций против России на фоне переговоров с Москвой
17:12
Советник Трампа призвал Украину "сбавить тон" и пойти на соглашение по недрам
16:39
Редкое явление: зонд Эйнштейна обнаружил в космосе необычную пару "звезд-вампиров"
16:26
Схема на более чем полмиллиарда: на Закарпатье нелегально добывали и продавали минеральную воду
Все новости...
Реклама:
Реклама: