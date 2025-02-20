США попросили не проводить пресс-конференцию Зеленского и Келлога – Никифоров

Встреча президента Украины Владимира Зеленского со спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом состоялась без общения с медиа.

Источник: пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии журналистам, цитирует "Европейская правда"

Детали: 20 февраля в Киеве состоялась встреча Зеленского и Келлога, после которой приглашенные журналисты ожидали подход политиков к прессе, но он не состоялся.

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Никифоров сообщил, что совместных заявлений для прессы Зеленского и Келлога по итогам встречи не будет по желанию Вашингтона.

"По просьбе американской стороны формат встречи предусматривает протокольную съемку и не предусматривает заявлений или вопросов", - прокомментировал Никифоров.

Предыстория:

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19 февраля спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог приехал в Киев впервые за время пребывания на этой должности.

Министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал, что на встрече с ним объяснил видение украинской стороны, как достичь "мира благодаря силе" и подчеркивал неделимость безопасности Украины и трансатлантической безопасности.

Перед этим 18 февраля американская и российская делегации провели переговоры в Саудовской Аравии, а президент Франции Эмманюэль Макрон дважды собирал часть европейских стран на экстренную встречу относительно европейской безопасности и дальнейшей поддержки Украины.

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