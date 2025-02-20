Десантники на Husky заскочили на позицію ворога і висадили її в повітря
Четвер, 20 лютого 2025, 18:29
Українські десантники провели блискавичну операцію зі знищення передової позиції загарбників на Покровському напрямку.
Джерело: оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" в Telegram, відео 46 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ
Деталі: Зазначається, що українські десантники на бронеавтомобілі Husky швидко під’їхали до ворога і примусили його сховатися під землею. Після цього в бліндаж окупантів закинули протитанкову міну ТМ-62 і відступили.
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Дослівно ОСУВ "Хортиця": "Вже коли машина наших бійців від’їхала, пролунав вибух, який знищив укриття окупантів, яке й стало для них укриттям назавжди.
Ураження ворога було підтверджене подальшою аеророзвідкою".