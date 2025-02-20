Десантники на Husky заскочили на позицию врага и высадили ее в воздух
Четверг, 20 февраля 2025, 18:29
Украинские десантники провели молниеносную операцию по уничтожению передовой позиции захватчиков на Покровском направлении.
Источник: оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" в Telegram, видео 46 отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ
Детали: Отмечается, что украинские десантники на бронеавтомобиле Husky быстро подъехали к врагу и заставили его спрятаться под землей. После этого в блиндаж оккупантов забросили противотанковую мину ТМ-62 и отступили.
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Дословно ОСУВ "Хортица": "Уже когда машина наших бойцов отъехала, раздался взрыв, который уничтожил укрытие оккупантов, которое и стало для них укрытием навсегда.
Поражение врага было подтверждено дальнейшей аэроразведкой".