Віцепрезидент США: Ми за крок до миру в Європі

Віцепрезидент США Джей Ді Венс похвалив зусилля президента Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні, і заявив, що до миру в Європі лишився один крок.

Джерело: Венс під час виступу на конференції консерваторів CPAC у Вашингтоні 20 лютого, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Венс назвав Трампа "досвідченим переговорником", захистивши його рішення вести переговори з росіянами.

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"Вони кажуть: "Чому ви говорите з Росією?" А як закінчити війну, якщо не говорити з Росією? Треба говорити з усіма, хто воює, якщо ви справді хочете покласти край конфлікту. Я знаю, що президент цього хоче", – заявив він.

За словами віцепрезидента США, Трамп хоче принести "тривалий мир" у Європу, а не просто "зупинити це зараз, щоб через місяць війна почалась знову".

"Президент цілковито має рацію. Мир – в інтересах Росії, України, Європи, а найголовніше – американського народу. І він боротиметься за це до кінця свого терміну", – сказав Венс.

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"І я справді вірю, що ми перебуваємо за крок до миру у Європі вперше за три роки. Бо з Овального кабінету зараз промовляє лідер, якого в нашій країні не було чотири роки", – підкреслив він.

18 лютого у Саудівській Аравії відбулася зустріч топпосадовців РФ та США, які домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.

Зокрема, вони домовилися призначити групи високого рівня для переговорів щодо України.

20 лютого Трамп заявив, що Росія "має козирі" у потенційних мирних переговорах щодо припинення війни, оскільки РФ "захопила велику територію".