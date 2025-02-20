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Война 2025

Вице-президент США: Мы в шаге от мира в Европе

Олег Павлюк, Евгений КизиловЧетверг, 20 февраля 2025, 18:46
Вице-президент США: Мы в шаге от мира в Европе
фото: Getty Images

Вице-президент США Джей Ди Вэнс похвалил усилия президента Дональда Трампа по прекращению войны в Украине, и заявил, что до мира в Европе остался один шаг.

Источник: Вэнс во время выступления на конференции консерваторов CPAC в Вашингтоне 20 февраля, сообщает "Европейская правда"

Детали: Вэнс назвал Трампа "опытным переговорщиком", защитив его решение вести переговоры с россиянами.

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"Они говорят: "Почему вы говорите с Россией?" А как закончить войну, если не говорить с Россией? Надо говорить со всеми, кто воюет, если вы действительно хотите положить конец конфликту. Я знаю, что президент этого хочет", – заявил он.

По словам вице-президента США, Трамп хочет принести "длительный мир" в Европу, а не просто "остановить это сейчас, чтобы через месяц война началась снова".

"Президент полностью прав. Мир – в интересах России, Украины, Европы, а самое главное – американского народа. И он будет бороться за это до конца своего срока", – сказал Вэнс.

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"И я действительно верю, что мы находимся в шаге от мира в Европе впервые за три года. Потому что из Овального кабинета сейчас говорит лидер, которого в нашей стране не было четыре года", – подчеркнул он.

18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча топ-чиновников РФ и США, которые договорились "устранить раздражители" двусторонних отношений и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.

В частности, они договорились назначить группы высокого уровня для переговоров по Украине.

20 февраля Трамп заявил, что Россия "имеет козыри" в потенциальных мирных переговорах по прекращению войны, поскольку РФ "захватила большую территорию".

СШАЕвропамир
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