Російська авіація вдарила по Миколаївці на Донеччині: загинув чоловік
Четвер, 20 лютого 2025, 19:34
Російські війська завдали удару по житловому сектору міста Миколаївка Краматорського району на Донеччині, у результаті цього загинув чоловік.
Джерело: ДСНС
Дослівно: "Донеччина: ворожа авіація завдала удару по приватному житловому сектору міста Миколаївка Краматорського району
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Зруйнований житловий будинок. Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники вилучили тіло загиблого чоловіка 1958 р.н."
Деталі: Внаслідок удару пошкоджений 21 приватний будинок.