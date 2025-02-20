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Війна 2025

Російська авіація вдарила по Миколаївці на Донеччині: загинув чоловік

Тетяна ОлійникЧетвер, 20 лютого 2025, 19:34
Російська авіація вдарила по Миколаївці на Донеччині: загинув чоловік
Фото - ДСНС Донеччини

Російські війська завдали удару по житловому сектору міста Миколаївка Краматорського району на Донеччині, у результаті цього загинув чоловік.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "Донеччина: ворожа авіація завдала удару по приватному житловому сектору міста Миколаївка Краматорського району

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Зруйнований житловий будинок. Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники вилучили тіло загиблого чоловіка 1958 р.н."

 
фото - дснс
 
фото - дснс

Деталі: Внаслідок удару пошкоджений 21 приватний будинок.

Донецька областьобстрілвійна
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