Российская авиация ударила по Николаевке в Донецкой области: погиб мужчина
Четверг, 20 февраля 2025, 19:34
Российские войска нанесли удар по жилому сектору города Николаевка Краматорского района Донецкой области, в результате этого погиб человек.
Источник: ГСЧС
Дословно: "Вражеская авиация нанесла удар по частному жилому сектору города Николаевка Краматорского района
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Разрушен жилой дом. Во время аварийно-спасательных работ спасатели изъяли тело погибшего мужчины 1958 г.р."
Детали: В результате удара поврежден 21 частный дом.