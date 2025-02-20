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Война 2025

Российская авиация ударила по Николаевке в Донецкой области: погиб мужчина

Татьяна ОлейникЧетверг, 20 февраля 2025, 19:34
Российская авиация ударила по Николаевке в Донецкой области: погиб мужчина
Фото - ГСЧС Донецкой области

Российские войска нанесли удар по жилому сектору города Николаевка Краматорского района Донецкой области, в результате этого погиб человек.

Источник: ГСЧС

Дословно: "Вражеская авиация нанесла удар по частному жилому сектору города Николаевка Краматорского района

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Разрушен жилой дом. Во время аварийно-спасательных работ спасатели изъяли тело погибшего мужчины 1958 г.р."

 
фото - гсчс
 
фото - гсчс

Детали: В результате удара поврежден 21 частный дом.

Донецкая областьобстрелвойна
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