Трамп знову заговорив про Канаду як про штат США і назвав Трюдо губернатором

Американський президент Дональд Трамп знову закликав Канаду стати "51-м штатом" США та уже називає канадського премʼєра Джастіна Трюдо "губернатором".

Джерело: це випливає з його посту в Truth Social, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Допис Трампа стосувався прийдешнього хокейного матчу між США та Канадою, яка, за його словами, "з НАБАГАТО НИЖЧИМИ ПОДАТКАМИ і НАБАГАТО СИЛЬНІШОЮ БЕЗПЕКОЮ колись, можливо, вже скоро, стане нашим омріяним і дуже важливим П'ятдесят першим штатом".

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Президент США заявив, що не зможе бути присутнім на матчі особисто, але буде дивитись його, "і якщо губернатор Трюдо захоче приєднатися до нас, ми будемо дуже раді його бачити".

Ще до вступу на посаду президента Трамп відзначився неодноразовими жартами Трампа про Канаду як "51-й штат США": мовляв, це дозволить їй уникнути американських тарифів.

За даними ЗМІ, канадський премʼєр Джастін Трюдо заявив на закритому заході, що загроза з боку Трампа є "реальною", посилаючись на його бажання отримати доступ до критично важливих для Канади корисних копалин.