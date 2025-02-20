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Война 2025

Трамп снова заговорил о Канаде как о штате США и назвал Трюдо губернатором

Олег Павлюк, Евгений КизиловЧетверг, 20 февраля 2025, 19:29
Трамп снова заговорил о Канаде как о штате США и назвал Трюдо губернатором
фото: Getty Images

Американский президент Дональд Трамп снова призвал Канаду стать "51-м штатом" США и уже называет канадского премьера Джастина Трюдо "губернатором".

Источник: это следует из его поста в Truth Social, сообщает "Европейская правда"

Детали: Сообщение Трампа касалось грядущего хоккейного матча между США и Канадой, которая, по его словам, "с НАМНОГО НИЗКИМИ НАЛОГАМИ и НАМНОГО СИЛЬНЕЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ когда-то, возможно, уже скоро, станет нашим желанным и очень важным Пятьдесят первым штатом".

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Президент США заявил, что не сможет присутствовать на матче лично, но будет смотреть его, "и если губернатор Трюдо захочет присоединиться к нам, мы будем очень рады его видеть".

Еще до вступления в должность президента Трамп отметился неоднократными шутками Трампа о Канаде как "51-й штат США": мол, это позволит ей избежать американских тарифов.

По данным СМИ, канадский премьер Джастин Трюдо заявил на закрытом мероприятии, что угроза со стороны Трампа является "реальной", ссылаясь на его желание получить доступ к критически важным для Канады полезным ископаемым.

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ТрампКанадаСША
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