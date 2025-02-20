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Війна 2025

Зеленський назвав розмову з Келлогом "хорошою": обговорили угоду про надра

Олег Павлюк, Євген КізіловЧетвер, 20 лютого 2025, 19:46
Зеленський назвав розмову з Келлогом хорошою: обговорили угоду про надра
фото: скриншот відео зустрічі Зеленського і Келлога

Президент Володимир Зеленський назвав зустріч із спецпосланником президента США Кітом Келлогом "хорошою розмовою", під час якої йшолся про ситуацію на фронті, гарантії безпеки для України та угоду щодо рідкісноземельних копалин.

Джерело: глава держави написав у Telegram, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Зеленський зазначив, що під час "хорошої розмови" з Келлогом обговорили "ситуацію на полі бою і те, як повернути всіх наших полонених, а також дієві гарантії безпеки".

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Також він підтвердив спецпосланнику Трампа готовність до "сильної, дійсно корисної угоди з президентом Сполучених Штатів щодо інвестицій і безпеки", маючи на увазі запропоновану раніше США угоду про використання українських корисних копалин.

"Ми запропонували найшвидший і найбільш конструктивний шлях досягнення результату. Наша команда готова до роботи 24/7. Успіх обʼєднує. Всім у світі потрібен успіх у відносинах зі Сполученими Штатами", – додав Зеленський без уточнень.

За даними ЗМІ, адміністрація Дональда Трампа запропонувала Україні надати США 50% власності на рідкісноземельні корисні копалини країни, проте президент Володимир Зеленський відмовився підписувати документ.

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Це в останні дні призвело до різких заяв з боку Трампа, який зокрема назвав Володимира Зеленського "диктатором без виборів".

Адміністрація президента США, за даними ЗМІ, може спробувати укласти з Україною спрощену угоду щодо корисних копалин, щоб пришвидшити процес, а потім обговорити детальні умови.

Читайте також: Трамп звинувачує Україну: які наслідки матиме новий ультиматум президента США.

ТрампЗеленськийСША
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