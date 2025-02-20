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Война 2025

Зеленский назвал разговор с Келлогом "хорошим": обсудили соглашение о недрах

Олег Павлюк, Евгений КизиловЧетверг, 20 февраля 2025, 19:46
Зеленский назвал разговор с Келлогом хорошим: обсудили соглашение о недрах
фото: скриншот видео встречи Зеленского и Келлога

Президент Владимир Зеленский назвал встречу со спецпосланником президента США Китом Келлогом "хорошим разговором", во время которого речь шла о ситуации на фронте, гарантиях безопасности для Украины и соглашении по редкоземельным ископаемым.

Источник: глава государства написал в Telegram, сообщает "Европейская правда"

Детали: Зеленский отметил, что во время "хорошего разговора" с Келлогом обсудили "ситуацию на поле боя и то, как вернуть всех наших пленных, а также действенные гарантии безопасности".

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Также он подтвердил спецпосланнику Трампа готовность к "сильному, действительно полезному соглашению с президентом Соединенных Штатов по инвестициям и безопасности", имея в виду предложенное ранее США соглашение об использовании украинских полезных ископаемых.

"Мы предложили самый быстрый и наиболее конструктивный путь достижения результата. Наша команда готова к работе 24/7. Успех объединяет. Всем в мире нужен успех в отношениях с Соединенными Штатами", – добавил Зеленский без уточнений.

По данным СМИ, администрация Дональда Трампа предложила Украине предоставить США 50% собственности на редкоземельные полезные ископаемые страны, однако президент Владимир Зеленский отказался подписывать документ.

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Это в последние дни привело к резким заявлениям со стороны Трампа, который в частности назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов".

Администрация президента США, по данным СМИ, может попытаться заключить с Украиной упрощенное соглашение по полезным ископаемым, чтобы ускорить процесс, а затем обсудить детальные условия.

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ТрампЗеленскийСША
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