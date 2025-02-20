Президент Бразилії звинуватив Трампа у прагненні бути "імператором світу"

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва розкритикував свого колегу з США Дональда Трампа за бажання стати "імператором усього світу".

Джерело: інформаційна агенція AFP

Деталі: За словами Лула да Сілви, дії Трамп свідчать про те, що "він намагається стати імператором світу".

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Пряма мова: "Він намагається втручатися у справи всіх країн і в усі державні політики".

Більше деталей: Видання звертає увагу, що коментарі бразильського лідера з'явилися після того, як Трамп розкритикував президента України Володимира Зеленського, назвавши його "диктатором без виборів" і звинувативши у вторгненні Росії в його країну.

Лула да Сілва закликав президента США поважати суверенітет інших країн.