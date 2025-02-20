Президент Бразилии обвинил Трампа в стремлении быть "императором мира"
Четверг, 20 февраля 2025, 20:43
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал своего коллегу из США Дональда Трампа за желание стать "императором всего мира".
Источник: информационное агентство AFP
Детали: По словам Лула да Силвы, действия Трампа свидетельствуют о том, что "он пытается стать императором мира".
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Прямая речь: "Он пытается вмешиваться в дела всех стран и во все государственные политики".
Больше деталей: Издание обращает внимание, что комментарии бразильского лидера появились после того, как Трамп раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, назвав его "диктатором без выборов" и обвинив во вторжении России в его страну.
Лула да Силва призвал президента США уважать суверенитет других стран.