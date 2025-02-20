В адміністрації Трампа вимагають від України більше вдячності та обурені "образами"

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц заявив, що деякі останні заяви з України в адміністрації Дональда Трампа трактують як "образи" на його адресу.

Джерело: Волц сказав на брифінгу в Білому домі 20 лютого, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Волца попросили прокоментувати пост Трампа, де він назвав Зеленського "диктатором", і уточнити, хто, на думку президента США, винний у нинішній вйні в Україні – Зеленський чи Путін.

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Радник Трампа так і не дав прямої відповіді на питання, але заявив, що "розчарування Зеленським" з боку президента США має кілька складових.

"По-перше, має бути глибока вдячність за те, що зробили американський народ, платники податків, що зробив Трамп у свій перший термін і що ми зробили після цього. Тож деякі заяви, які лунають з Києва – відверто кажучи, образи в бік Трампа – є неприйнятними", – сказав він, не уточнивши, про які заяви йдеться.

Другим чинником Волц назвав угоду про інвестування в українські корисні копалини, яку Україна поки відмовилась підписувати.

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Радник Трампа заявив, що угода не лише є "довготерміновою безпекою для України", але "в нас є зобовʼязання перед американськими платниками податків, і допомога їм у компенсації сотень мільярдів".

"Замість конструктивних розмов про те, який вигляд може мати ця угода, ми почули багато заяв у ЗМІ, які були вкрай прикрими", – зазначив він.

За даними ЗМІ, адміністрація Дональда Трампа запропонувала Україні надати США 50% власності на рідкісноземельні корисні копалини країни, проте президент Володимир Зеленський відмовився підписувати документ.

Це в останні дні призвело до різких заяв з боку Трампа, який зокрема назвав Володимира Зеленського "диктатором без виборів".

Адміністрація президента США, за даними ЗМІ, може спробувати укласти з Україною спрощену угоду щодо корисних копалин, щоб пришвидшити процес, а потім обговорити детальні умови.

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