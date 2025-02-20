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Война 2025

В администрации Трампа требуют от Украины больше благодарности и возмущены "оскорблениями"

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 20 февраля 2025, 21:08
В администрации Трампа требуют от Украины больше благодарности и возмущены оскорблениями
Майк Волц, фото Getty Images

Советник президента США по национальной безопасности Майк Волц заявил, что некоторые последние заявления из Украины в администрации Дональда Трампа трактуют как "оскорбления" в его адрес.

Источник: Волц сказал на брифинге в Белом доме 20 февраля, сообщает "Европейская правда"

Детали: Волца попросили прокомментировать пост Трампа, где он назвал Зеленского "диктатором", и уточнить, кто, по мнению президента США, виноват в нынешней войне в Украине – Зеленский или Путин.

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Советник Трампа так и не дал прямого ответа на вопрос, но заявил, что "разочарование Зеленским" со стороны президента США имеет несколько составляющих.

"Во-первых, должна быть глубокая благодарность за то, что сделал американский народ, налогоплательщики, что сделал Трамп в свой первый срок и что мы сделали после этого. Поэтому некоторые заявления, которые звучат из Киева – откровенно говоря, оскорбления в сторону Трампа – неприемлемы", – сказал он, не уточнив, о каких заявлениях идет речь.

Вторым фактором Волц назвал соглашение об инвестировании в украинские полезные ископаемые, которое Украина пока отказалась подписывать.

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Советник Трампа заявил, что соглашение не только является "долгосрочной безопасностью для Украины", но "у нас есть обязательства перед американскими налогоплательщиками, и помощь им в компенсации сотен миллиардов".

"Вместо конструктивных разговоров о том, как может выглядеть это соглашение, мы услышали много заявлений в СМИ, которые были крайне досадными", – отметил он.

По данным СМИ, администрация Дональда Трампа предложила Украине предоставить США 50% собственности на редкоземельные полезные ископаемые страны, однако президент Владимир Зеленский отказался подписывать документ.

Это в последние дни привело к резким заявлениям со стороны Трампа, который в частности назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов".

Администрация президента США, по данным СМИ, может попытаться заключить с Украиной упрощенное соглашение по полезным ископаемым, чтобы ускорить процесс, а затем обсудить детальные условия.

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ТрампСША
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