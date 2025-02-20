Росіяни вдарили по Гуляйполю в Запорізькій області: загинув чоловік
Четвер, 20 лютого 2025, 21:47
Російські війська завдали удару по Гуляйполю в Запорізькій області ввечері 20 лютого. Унаслідок цього загинув чоловік.
Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров
Пряма мова: "Унаслідок російської атаки загинув 53-річний чоловік.
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Ворожий удар прийшовся по прифронтовому Гуляйполю близько 18-ї години. Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано приватні будинки".
Що передувало:
Російські війська 19 лютого атакували села Камʼянське Василівського району в Запорізькій області, поранили 54-річного чоловіка.