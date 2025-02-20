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Війна 2025

Росіяни вдарили по Гуляйполю в Запорізькій області: загинув чоловік

Тетяна ОлійникЧетвер, 20 лютого 2025, 21:47
Росіяни вдарили по Гуляйполю в Запорізькій області: загинув чоловік
Фото - Запорізька ОВА

Російські війська завдали удару по Гуляйполю в Запорізькій області ввечері 20 лютого. Унаслідок цього загинув чоловік.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Пряма мова: "Унаслідок російської атаки загинув 53-річний чоловік.

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Ворожий удар прийшовся по прифронтовому Гуляйполю близько 18-ї години. Вибуховою  хвилею та уламками частково зруйновано приватні будинки".

Що передувало: 

Російські війська 19 лютого атакували села Камʼянське Василівського району в Запорізькій області, поранили 54-річного чоловіка.

Запорізька областьвійна
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