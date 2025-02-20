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Война 2025

Россияне ударили по Гуляйполю в Запорожской области: погиб мужчина

Татьяна ОлейникЧетверг, 20 февраля 2025, 21:47
Россияне ударили по Гуляйполю в Запорожской области: погиб мужчина
Фото - Запорожская ОВА

Российские войска нанесли удар по Гуляйполю в Запорожской области вечером 20 февраля. В результате этого погиб мужчина.

Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров

Прямая речь: "В результате российской атаки погиб 53-летний мужчина.

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Вражеский удар пришелся по прифронтовому Гуляйполю около 18 часов. Взрывной волной и обломками частично разрушены частные дома".

Что предшествовало:

Российские войска 19 февраля атаковали село Каменское Васильевского района в Запорожской области, ранили 54-летнего мужчину.

Запорожская областьвойна
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