Россияне ударили по Гуляйполю в Запорожской области: погиб мужчина
Четверг, 20 февраля 2025, 21:47
Российские войска нанесли удар по Гуляйполю в Запорожской области вечером 20 февраля. В результате этого погиб мужчина.
Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров
Прямая речь: "В результате российской атаки погиб 53-летний мужчина.
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Вражеский удар пришелся по прифронтовому Гуляйполю около 18 часов. Взрывной волной и обломками частично разрушены частные дома".
Что предшествовало:
Российские войска 19 февраля атаковали село Каменское Васильевского района в Запорожской области, ранили 54-летнего мужчину.