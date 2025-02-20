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Война 2025

Армия РФ пытается уничтожить логистику ВСУ на Курщине – DeepState

Евгений КизиловЧетверг, 20 февраля 2025, 21:56
Армия РФ пытается уничтожить логистику ВСУ на Курщине – DeepState
карта: DeepState

Российские войска активно охотятся на логистику, которая идет из Украины в Курскую область РФ. Они осуществляют огневое поражение "по всему, что движется в ту сторону на Сумщине".

Источник: военно-аналитический проект DeepState в соцсетях

Детали: Сообщается, что сейчас наиболее опасный участок - Писаревка-Юнаковка. Здесь враг действует FPV-дронами и артиллерией.

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По данным аналитиков, россияне "полностью оккупировали Свердликово" и продолжают давить на западной части территории Курской группировки Сил обороны.

Дословно: "Для врага возникает очевидная и уже привычная цель – логистика. К сожалению, они достигли в этом успеха по огневому контролю и активно пытаются достичь этого физически, двигаясь с западной части. Это уже вылезает неприятными последствиями и в дальнейшем может обернуться не очень хорошо".

Курская область Вооруженные силывойна
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