Армия РФ пытается уничтожить логистику ВСУ на Курщине – DeepState
Российские войска активно охотятся на логистику, которая идет из Украины в Курскую область РФ. Они осуществляют огневое поражение "по всему, что движется в ту сторону на Сумщине".
Источник: военно-аналитический проект DeepState в соцсетях
Детали: Сообщается, что сейчас наиболее опасный участок - Писаревка-Юнаковка. Здесь враг действует FPV-дронами и артиллерией.
По данным аналитиков, россияне "полностью оккупировали Свердликово" и продолжают давить на западной части территории Курской группировки Сил обороны.
Дословно: "Для врага возникает очевидная и уже привычная цель – логистика. К сожалению, они достигли в этом успеха по огневому контролю и активно пытаются достичь этого физически, двигаясь с западной части. Это уже вылезает неприятными последствиями и в дальнейшем может обернуться не очень хорошо".