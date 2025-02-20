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Війна 2025

У Києві чутно вибухи: є загроза ударних безпілотників

Тетяна ОлійникЧетвер, 20 лютого 2025, 22:11
У Києві чутно вибухи: є загроза ударних безпілотників
Ілюстративне фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Увечері 20 лютого російська армія запустила ударні безпілотники в Україну, в Києві пролунали вибухи.

Джерело: мер Києві Віталій Кличко, Повітряні сили

Деталі: О 21:49 військові повідомляли про БпЛА повз Бровари курсом на Київ.

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Згодом Кличко повідомив, що у столиці працює ППО. На місто заходять кілька БпЛА. Він закликав мешканців перебувати в укриттях.

О 22:19 міський голова уточнив, що на Оболоні працюють сили ППО. 

ППОКиївбезпілотники
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