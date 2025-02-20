В Киеве слышны взрывы: есть угроза ударных беспилотников
Четверг, 20 февраля 2025, 22:11
Вечером 20 февраля российская армия запустила ударные беспилотники в Украину, в Киеве прогремели взрывы.
Источник: мэр Киеве Виталий Кличко, Воздушные силы
Детали: В 21:49 военные сообщали о БпЛА мимо Броваров курсом на Киев.
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Впоследствии Кличко сообщил, что в столице работает ПВО. На город заходят несколько БпЛА. Он призвал жителей находиться в укрытиях.
В 22:19 городской голова уточнил, что на Оболони работают силы ПВО.