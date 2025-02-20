В Киеве слышны взрывы: есть угроза ударных беспилотников

Вечером 20 февраля российская армия запустила ударные беспилотники в Украину, в Киеве прогремели взрывы.

Источник: мэр Киеве Виталий Кличко, Воздушные силы

Детали: В 21:49 военные сообщали о БпЛА мимо Броваров курсом на Киев.

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Впоследствии Кличко сообщил, что в столице работает ПВО. На город заходят несколько БпЛА. Он призвал жителей находиться в укрытиях.

В 22:19 городской голова уточнил, что на Оболони работают силы ПВО.