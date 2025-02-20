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Война 2025

В Киеве слышны взрывы: есть угроза ударных беспилотников

Татьяна ОлейникЧетверг, 20 февраля 2025, 22:11
В Киеве слышны взрывы: есть угроза ударных беспилотников
Иллюстративное фото из Facebook Генштаба ВСУ

Вечером 20 февраля российская армия запустила ударные беспилотники в Украину, в Киеве прогремели взрывы.

Источник: мэр Киеве Виталий Кличко, Воздушные силы

Детали: В 21:49 военные сообщали о БпЛА мимо Броваров курсом на Киев.

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Впоследствии Кличко сообщил, что в столице работает ПВО. На город заходят несколько БпЛА. Он призвал жителей находиться в укрытиях.

В 22:19 городской голова уточнил, что на Оболони работают силы ПВО.

ПВОКиевбеспилотники
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