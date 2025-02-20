Одразу кілька європейських лідерів планують візит в Україну 24 лютого

Очільники кількох держав Європейського Союзу готують візит до України в третю річницю повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого або ж візьмуть участь у зустрічі ЄС віртуально.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: Окрім керівництва ЄС в особі голови Євроради Антоніу Кошти та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, а також премʼєра Іспанії Педро Санчеса, жоден лідер поки не підтверджував намірів приїхати в Київ 24 лютого.

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Як дізналось Politico, до України в цей день можуть завітати лідери Литви, Латвії, Мальти і Канади – або ж вони приєднаються віртуально, аби засвідчити підтримку Києву.

Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола також візьме участь у заході, підтвердив її речник Politico, але поки невідомо, "в якому форматі вона зможе" це зробити.

Кілька людей, причетних до організації зустрічі, сказали Politico, що не можуть розголошувати імена присутніх лідерів з міркувань безпеки

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Публічно, однак, повідомлялось, що, окрім лідерів, у Києві наступного тижня будуть єврокомісари.

Неофіційно повідомляли, що ЄС поки не планує позачерговий саміт Євроради через останні події довкола очікуваних перемовин про припинення російсько-української війни, але таку зустріч можуть скликати пізніше після консультацій з державами-членами.

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