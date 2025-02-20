Сразу несколько европейских лидеров планируют визит в Украину 24 февраля

Руководители нескольких государств Европейского Союза готовят визит в Украину в третью годовщину полномасштабного вторжения России 24 февраля или же примут участие во встрече ЕС виртуально.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Кроме руководства ЕС в лице председателя Евросовета Антониу Кошты и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, а также премьера Испании Педро Санчеса, ни один лидер пока не подтверждал намерений приехать в Киев 24 февраля.

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Как узнало Politico, Украину в этот день могут посетить лидеры Литвы, Латвии, Мальты и Канады – или же они присоединятся виртуально, чтобы засвидетельствовать поддержку Киеву.

Президент Европейского парламента Роберта Метсола также примет участие в мероприятии, подтвердил ее представитель Politico, но пока неизвестно, "в каком формате она сможет" это сделать.

Несколько человек, причастных к организации встречи, сказали Politico, что не могут разглашать имена присутствующих лидеров из соображений безопасности

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Публично, однако, сообщалось, что, кроме лидеров, в Киеве на следующей неделе будут еврокомиссары.

Неофициально сообщалось, что ЕС пока не планирует внеочередной саммит Евросовета из-за последних событий вокруг ожидаемых переговоров о прекращении российско-украинской войны, но такую встречу могут созвать позже после консультаций с государствами-членами.

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