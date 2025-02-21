Зеленський: На кожні 2 вкладених долари в далекобійність отримуємо майже 10 доларів збитків РФ

Президент України Володимир Зеленський зазначив 20 лютого, що на кожні два вкладених долари в українську далекобійність є результат – майже десять доларів російських збитків.

Джерело: звернення президента 20 лютого

Пряма мова: "Провів Ставку. Доповіді військових були, наші позиції на фронті, ситуація з постачанням: контракти, пакети зброї. Робота триває. Я дякую кожному з наших партнерів, які розуміють, що потрібні сильні позиції: і на фронті, щоб захищати людей, і в дипломатії мають значення і сила, і правда. Доповіді були щодо дипстрайків по російських військових обʼєктах і по інфраструктурі Росії, що обслуговує війну.

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На кожні два вкладених долари в нашу далекобійність ми отримуємо вже майже десять доларів російських збитків. Це потрібна динаміка: Росія повинна відчувати ціну війни, щоб дійсно хотіти миру".

Деталі: Також Зеленський поговорив з президентом Франції Емманюелем Макроном напередодні його візиту в США. Лідери обговорили погляди на гарантії безпеки.

Також президент провів розмови з прем’єр-міністром Данії, прем’єр-міністром Норвегії, президентом Фінляндії, прем’єр-міністром Канади, президентом Південно-Африканської Республіки.

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Також глава держави подякував народу за відчуття єдності: "вона так само важлива зараз, як в 2022 році", – заявив він.