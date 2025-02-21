Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Війна 2025

Зеленський: На кожні 2 вкладених долари в далекобійність отримуємо майже 10 доларів збитків РФ

Тетяна ОлійникП'ятниця, 21 лютого 2025, 00:05
Зеленський: На кожні 2 вкладених долари в далекобійність отримуємо майже 10 доларів збитків РФ
Фото - ОП

Президент України Володимир Зеленський зазначив 20 лютого, що на кожні два вкладених долари в українську далекобійність є результат  майже десять доларів російських збитків.

Джерело: звернення президента 20 лютого

Пряма мова: "Провів Ставку. Доповіді військових були, наші позиції на фронті, ситуація з постачанням: контракти, пакети зброї. Робота триває. Я дякую кожному з наших партнерів, які розуміють, що потрібні сильні позиції: і на фронті, щоб захищати людей, і в дипломатії мають значення і сила, і правда. Доповіді були щодо дипстрайків по російських військових обʼєктах і по інфраструктурі Росії, що обслуговує війну.

Реклама:

На кожні два вкладених долари в нашу далекобійність ми отримуємо вже майже десять доларів російських збитків. Це потрібна динаміка: Росія повинна відчувати ціну війни, щоб дійсно хотіти миру".

Деталі: Також Зеленський поговорив з президентом Франції Емманюелем Макроном напередодні його візиту в США. Лідери обговорили погляди на гарантії безпеки.

Також президент провів розмови з прем’єр-міністром Данії, прем’єр-міністром Норвегії, президентом Фінляндії, прем’єр-міністром Канади, президентом Південно-Африканської Республіки.

РЕКЛАМА:

Також глава держави подякував народу за відчуття єдності: "вона так само важлива зараз, як в 2022 році", – заявив він.

Зеленськийвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Axios: США передали Україні версію "угоди про надра", яка враховує деякі зауваження Києва
В адміністрації Трампа вимагають від України більше вдячності та обурені "образами"
Президент Бразилії звинуватив Трампа у прагненні бути "імператором світу"
Зеленський назвав розмову з Келлогом "хорошою": обговорили угоду про надра
Комітет ВР підтримав ідею ув’язнення представників ТЦК і ВЛК за мобілізацію з порушеннями
21 лютого діятимуть обмеження електронергії для бізнесу: який період
Усі новини...
Зеленський
Макрон: Зеленського обрали на вільних виборах, чого не скажеш про Путіна
Зеленський назвав розмову з Келлогом "хорошою": обговорили угоду про надра
Міністр оборони Британії порівняв Зеленського з Черчиллем після заяв Трампа
Останні новини
01:18
Сенат США проголосував за призначення Патела директором ФБР
00:54
ЦАХАЛ вдарив по КПП, через які "Хезболла" перекидає зброю на ліванську територію
00:40
Колишній командир МКС вказав на брехню Маска про повернення астронавтів і отримав у відповідь лайку
00:30
відеоУ Калузькій області РФ палає завод з переробки пластику
00:12
В Україні 24 лютого очікують щонайменше кількох європейських лідерів
00:05
Зеленський: На кожні 2 вкладених долари в далекобійність отримуємо майже 10 доларів збитків РФ
23:50
На фронті від початку доби відбулось 112 зіткнень – Генштаб
23:26
Макрон: Зеленського обрали на вільних виборах, чого не скажеш про Путіна
23:15
фотоВ Ізраїлі вибухнули три порожніх автобуси: терористи, ймовірно, переплутали час детонації
23:08
Новини економіки 20 лютого: новий удар по інфраструктурі, дані про експорт сталі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: