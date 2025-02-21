Зеленский: На каждые 2 вложенных доллара в дальнобойность получаем почти 10 долларов убытков РФ

Президент Украины Владимир Зеленский отметил 20 февраля, что на каждые два вложенных доллара в украинскую дальнобойность есть результат – почти десять долларов российских убытков.

Источник: обращение президента 20 февраля

Прямая речь: "Провел Ставку. Доклады военных были, наши позиции на фронте, ситуация с поставками: контракты, пакеты оружия. Работа продолжается. Я благодарю каждого из наших партнеров, которые понимают, что нужны сильные позиции: и на фронте, чтобы защищать людей, и в дипломатии имеют значение и сила, и правда. Доклады были по дипстрайкам по российским военным объектам и по инфраструктуре России, обслуживающей войну.

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На каждые два вложенных доллара в нашу дальнобойность мы получаем уже почти десять долларов российских убытков. Это нужная динамика: Россия должна чувствовать цену войны, чтобы действительно хотеть мира".

Детали: Также Зеленский поговорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном накануне его визита в США. Лидеры обсудили взгляды на гарантии безопасности.

Также президент провел разговоры с премьер-министром Дании, премьер-министром Норвегии, президентом Финляндии, премьер-министром Канады, президентом Южно-Африканской Республики.

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Также глава государства поблагодарил народ за ощущение единства: "оно так же важно сейчас, как в 2022 году", – заявил он.