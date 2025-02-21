У Калузькій області РФ палає завод з переробки пластику

Потужна пожежа сталася на заводі з переробки пластику в Калузькій області РФ.

Джерело: Тelegram-канал SHOT, МНС Росії

Деталі: За даними соцмереж, серйозне загоряння почалося близько двох годин тому поруч із селом Окорокове Жуковського району Калузької області Росії.

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Дослівно із соцмереж: "Палає завод із переробки пластику. Заграву і стовп диму видно за кілька кілометрів із міста Обнінськ. Точні причини події поки що невідомі. На місці працюють екстрені служби".

Деталі: У МНС РФ зазначили, що в Жуковському районі на 1 000 квадратах горить склад вторинної сировини.