В Калужской области РФ пылает завод по переработке пластика
Пятница, 21 февраля 2025, 00:30
Мощный пожар произошел на заводе по переработке пластика в Калужской области РФ.
Источник: Тelegram-канал SHOT, МЧС России
Детали: По данным соцсетей, серьезное возгорание началось около двух часов назад рядом с селом Окороково Жуковского района Калужской области России.
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Дословно из соцсетей: "Горит завод по переработке пластика. Зарево и столб дыма видно за несколько километров из города Обнинск. Точные причины происшествия пока неизвестны. На месте работают экстренные службы".
Детали: В МЧС РФ отметили, что в Жуковском районе на 1 000 квадратах горит склад вторичного сырья.