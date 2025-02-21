В Калужской области РФ пылает завод по переработке пластика

Мощный пожар произошел на заводе по переработке пластика в Калужской области РФ.

Источник: Тelegram-канал SHOT, МЧС России

Детали: По данным соцсетей, серьезное возгорание началось около двух часов назад рядом с селом Окороково Жуковского района Калужской области России.

Реклама:

Дословно из соцсетей: "Горит завод по переработке пластика. Зарево и столб дыма видно за несколько километров из города Обнинск. Точные причины происшествия пока неизвестны. На месте работают экстренные службы".

Детали: В МЧС РФ отметили, что в Жуковском районе на 1 000 квадратах горит склад вторичного сырья.