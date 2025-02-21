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Війна 2025

ЦАХАЛ вдарив по КПП, через які "Хезболла" перекидає зброю на ліванську територію

Ольга Глущенко П'ятниця, 21 лютого 2025, 00:54
ЦАХАЛ вдарив по КПП, через які Хезболла перекидає зброю на ліванську територію
ізраїльські військові, ілюстративне фото: ЦАХАЛ

Армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що завдала удару по контрольно-пропускних пунктах на лівансько-сирійському кордоні, через які "Хезболла" здійснює контрабанду зброю на ліванську територію.

Джерело: ЦАХАЛ у соцмережах

Деталі: Зазначається, що ЦАХАЛ завдав удару по контрольно-пропускних пунктах на лівансько-сирійському кордоні, через які терористична організація "Хезболла" намагається контрабандним шляхом переправити зброю на ліванську територію.

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Дослівно ЦАХАЛ: "Ці дії є грубим порушенням домовленостей про припинення вогню між Ізраїлем і Ліваном.

ЦАХАЛ продовжує діяти, щоб усунути будь-яку загрозу Державі Ізраїль, і буде діяти, щоб запобігти будь-яким спробам терористичної організації "Хезболла" відновити свої сили".

ІзраїльЛіванзброяконтрабанда
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