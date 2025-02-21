ЦАХАЛ ударил по КПП, через которые "Хезболла" перебрасывает оружие на ливанскую территорию

Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удар по контрольно-пропускным пунктам на ливанско-сирийской границе, через которые "Хезболла" осуществляет контрабанду оружия на ливанскую территорию.

Источник: ЦАХАЛ в соцсетях

Детали: Отмечается, что ЦАХАЛ нанес удар по контрольно-пропускным пунктам на ливанско-сирийской границе, через которые террористическая организация "Хезболла" пытается контрабандным путем переправить оружие на ливанскую территорию.

Реклама:

Дословно ЦАХАЛ: "Эти действия являются грубым нарушением договоренностей о прекращении огня между Израилем и Ливаном.

ЦАХАЛ продолжает действовать, чтобы устранить любую угрозу Государству Израиль, и будет действовать, чтобы предотвратить любые попытки террористической организации "Хезболла" восстановить свои силы".