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Война 2025

ЦАХАЛ ударил по КПП, через которые "Хезболла" перебрасывает оружие на ливанскую территорию

Ольга ГлущенкоПятница, 21 февраля 2025, 00:54
ЦАХАЛ ударил по КПП, через которые Хезболла перебрасывает оружие на ливанскую территорию
израильские военные, иллюстративное фото: ЦАХАЛ

Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удар по контрольно-пропускным пунктам на ливанско-сирийской границе, через которые "Хезболла" осуществляет контрабанду оружия на ливанскую территорию.

Источник: ЦАХАЛ в соцсетях

Детали: Отмечается, что ЦАХАЛ нанес удар по контрольно-пропускным пунктам на ливанско-сирийской границе, через которые террористическая организация "Хезболла" пытается контрабандным путем переправить оружие на ливанскую территорию.

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Дословно ЦАХАЛ: "Эти действия являются грубым нарушением договоренностей о прекращении огня между Израилем и Ливаном.

ЦАХАЛ продолжает действовать, чтобы устранить любую угрозу Государству Израиль, и будет действовать, чтобы предотвратить любые попытки террористической организации "Хезболла" восстановить свои силы".

ИзраильЛиваноружиеконтрабанда
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