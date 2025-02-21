Сенат США проголосував за призначення Патела директором ФБР

У четвер Сенат проголосував за затвердження Кеша Патела на посаду директора ФБР, поставивши на чолі головного правоохоронного відомства країни відданого прихильника президента США Дональда Трампа, консервативного лідера і прихильника конспірологічних теорій про "глибинну державу".

Джерело: CNN

Деталі: Сенат віддав 51 голос проти 49 за затвердження Патела, а сенатори-республіканці Сьюзан Коллінз і Ліза Мурковскі разом з демократами проголосували проти його затвердження.

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Видання зазначає, що це призначення зазнало пильної уваги з боку демократів на Капітолійському пагорбі, які попереджали, що Пател може використати свою посаду для помсти політичним ворогам Трампа.

Під час слухань у Сенаті щодо його затвердження на посаді Пател заявив, що в ФБР не буде "жодної політизації" і "жодних каральних дій", і звинуватив демократів у тому, що вони висмикують уривки зі старих коментарів.

"Уривки інформації часто вводять в оману", – сказав Пател.

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Що передувало: Передбачалося, що директор ФБР обійматиме посаду 10 років, щоб ізолювати цю посаду від політики. Але після повернення в Білий дім Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче звільнити тодішнього очільника ФБР Кріса Рея, що змусило Рея подати у відставку і відкрило шлях до затвердження Пателя на посаді.

У грудні минулого року Трамп оголосив, що після вступу на посаду планує замінити чинного директора ФБР Крістофера Рея на Кеша Патела, відомого прихильника конспірологічних теорій про "глибинну державу".