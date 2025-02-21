Сенат США проголосовал за назначение Патела директором ФБР
В четверг Сенат проголосовал за утверждение Кэша Патела на должность директора ФБР, поставив во главе главного правоохранительного ведомства страны преданного сторонника президента США Дональда Трампа, консервативного лидера и сторонника конспирологических теорий о "глубинном государстве".
Источник: CNN
Детали: Сенат отдал 51 голос против 49 за утверждение Патела, а сенаторы-республиканцы Сьюзан Коллинз и Лиза Мурковски вместе с демократами проголосовали против его утверждения.
Издание отмечает, что это назначение подверглось пристальному вниманию со стороны демократов на Капитолийском холме, которые предупреждали, что Пател может использовать свою должность для мести политическим врагам Трампа.
Во время слушаний в Сенате по его утверждению в должности Пател заявил, что в ФБР не будет "никакой политизации" и "никаких карательных действий", и обвинил демократов в том, что они выдергивают отрывки из старых комментариев.
"Отрывки информации часто вводят в заблуждение", – сказал Пател.
Что предшествовало: Предполагалось, что директор ФБР будет занимать должность 10 лет, чтобы изолировать эту должность от политики. Но после возвращения в Белый дом Трамп четко дал понять, что хочет уволить тогдашнего главу ФБР Криса Рэя, что заставило Рэя подать в отставку и открыло путь к утверждению Пателя в должности.
В декабре прошлого года Трамп объявил, что после вступления в должность планирует заменить действующего директора ФБР Кристофера Рэя на Кэша Патела, известного сторонника конспирологических теорий о "глубинном государстве".