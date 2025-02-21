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Сенат США проголосовал за назначение Патела директором ФБР

Ольга ГлущенкоПятница, 21 февраля 2025, 01:18
Сенат США проголосовал за назначение Патела директором ФБР
Кэш Пател, фото: getty images

В четверг Сенат проголосовал за утверждение Кэша Патела на должность директора ФБР, поставив во главе главного правоохранительного ведомства страны преданного сторонника президента США Дональда Трампа, консервативного лидера и сторонника конспирологических теорий о "глубинном государстве".

Источник: CNN

Детали: Сенат отдал 51 голос против 49 за утверждение Патела, а сенаторы-республиканцы Сьюзан Коллинз и Лиза Мурковски вместе с демократами проголосовали против его утверждения.

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Издание отмечает, что это назначение подверглось пристальному вниманию со стороны демократов на Капитолийском холме, которые предупреждали, что Пател может использовать свою должность для мести политическим врагам Трампа.

Во время слушаний в Сенате по его утверждению в должности Пател заявил, что в ФБР не будет "никакой политизации" и "никаких карательных действий", и обвинил демократов в том, что они выдергивают отрывки из старых комментариев.

"Отрывки информации часто вводят в заблуждение", – сказал Пател.

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Что предшествовало: Предполагалось, что директор ФБР будет занимать должность 10 лет, чтобы изолировать эту должность от политики. Но после возвращения в Белый дом Трамп четко дал понять, что хочет уволить тогдашнего главу ФБР Криса Рэя, что заставило Рэя подать в отставку и открыло путь к утверждению Пателя в должности.

В декабре прошлого года Трамп объявил, что после вступления в должность планирует заменить действующего директора ФБР Кристофера Рэя на Кэша Патела, известного сторонника конспирологических теорий о "глубинном государстве".

США
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