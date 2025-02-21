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Війна 2025

Макрон заявив про необхідність "масивного оборонного плану" для Європи

Ольга Глущенко П'ятниця, 21 лютого 2025, 03:08
Макрон заявив про необхідність масивного оборонного плану для Європи
Емманюель Макрон, фото: Getty Images

Президент Франції Еммануель Макрон закликав європейців ухвалити стратегічні рішення про оборону Європи упродовж наступних тижнів та запровадити спільне європейське фінансування для збільшення закупівель і виробництва.

Джерело: Макрон у соцмережі X, відповідаючи на запитання користувачів, цитує "Укрінформ"

Пряма мова Макрона: "Стратегічне пробудження має привести нас до рішення про масивний оборонний план та суттєві інвестиції в Європу, і прийняти ці стратегічні рішення потрібно вже в найближчі тижні".

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Деталі: При цьому президент Франції додав, що відстоює ідею запровадження спільного європейського фінансування, щоб "купувати і виробляти більше".

На думку Макрона, Європі буде дуже важко мати об'єднану армію, однак створити спільні можливості для оборони можливо, інакше вона не збільшить свою автономію від США.

Франція окремо також має підвищити частку свого оборонного бюджету.

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Пряма мова Макрона: "Всі країни, які знаходяться на передовій (як Польща – ред.), витрачають 4 або 5% свого валового внутрішнього продукту, в той час, як ми знаходимося на рівні 2 відсотків. Ми мали такі цифри в 1960-х, 1970-х і 1980-х роках, коли ще тривала холодна війна. Потім впала Берлінська стіна, і ми набагато менше інвестували. Це закінчилося".

Деталі: Макрон не виключив запровадження спеціальних ощадних продуктів заради фінансування окремих оборонних програм.

Пряма мова Макрона: "Ми вступаємо в час, коли кожен з нас повинен запитати себе, що ми можемо зробити для французької нації та Республіки? І в цьому сенсі такий ощадний продукт був би дуже гарною ідеєю".

Деталі: Водночас глава держави не допускає повернення Франції до обов’язкової військової служби.

Пряма мова Макрона: "Військова служба сьогодні призупинена. У нас є професійна армія, і сьогодні нашим пріоритетом є скоріше безпека французької території, наших союзників. Відновлення такої служби за одну ніч стало б величезним тягарем".

Нагадаємо: У Парижі раніше говорили, що Макрон у США виступить від імені європейців і скаже, що майбутнє України не може бути вирішене без них.

МакронЄвропа
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