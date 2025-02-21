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Война 2025

Макрон заявил о необходимости "массивного оборонного плана" для Европы

Ольга ГлущенкоПятница, 21 февраля 2025, 03:08
Макрон заявил о необходимости массивного оборонного плана для Европы
Емманюель Макрон, фото: Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейцев принять стратегические решения об обороне Европы в течение следующих недель и ввести совместное европейское финансирование для увеличения закупок и производства.

Источник: Макрон в соцсети X, отвечая на вопросы пользователей, цитирует "Укринформ"

Прямая речь Макрона: "Стратегическое пробуждение должно привести нас к решению о массивном оборонном плане и существенных инвестициях в Европу, и принять эти стратегические решения нужно уже в ближайшие недели".

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Детали: При этом президент Франции добавил, что отстаивает идею введения совместного европейского финансирования, чтобы "покупать и производить больше".

По мнению Макрона, Европе будет очень трудно иметь объединенную армию, однако создать общие возможности для обороны возможно, иначе она не увеличит свою автономию от США.

Франция отдельно также должна повысить долю своего оборонного бюджета.

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Прямая речь Макрона: "Все страны, которые находятся на передовой (как Польша - ред.), тратят 4 или 5% своего валового внутреннего продукта, в то время, как мы находимся на уровне 2 процентов. Мы имели такие цифры в 1960-х, 1970-х и 1980-х годах, когда еще продолжалась холодная война. Затем упала Берлинская стена, и мы гораздо меньше инвестировали. Это закончилось".

Детали: Макрон не исключил введение специальных сберегательных продуктов ради финансирования отдельных оборонных программ.

Прямая речь Макрона: "Мы вступаем во время, когда каждый из нас должен спросить себя, что мы можем сделать для французской нации и Республики? И в этом смысле такой сберегательный продукт был бы очень хорошей идеей".

Детали: В то же время глава государства не допускает возвращения Франции к обязательной военной службе.

Прямая речь Макрона: "Военная служба сегодня приостановлена. У нас есть профессиональная армия, и сегодня нашим приоритетом является скорее безопасность французской территории, наших союзников. Восстановление такой службы за одну ночь стало бы огромным бременем".

Напомним: В Париже ранее говорили, что Макрон в США выступит от имени европейцев и скажет, что будущее Украины не может быть решено без них.

МакронЕвропа
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