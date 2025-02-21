На Сумщині за добу – майже 140 вибухів, є пошкодження
Протягом минулого дня росіяни здійснили 73 обстріли прикордоння Сумської області, є пошкодження.
Джерело: ОВА Сумської області
Дослівно: "Зафіксовано 139 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади".
Деталі: Сумську громаду ворог атакував БпЛА. Внаслідок атаки пошкоджені приватні домоволодіння.
У Краснопільській громаді зафіксували 38 вибухів: окупанти били з мінометів, FPV-дронами, скинули ВОГ з БпЛА.
36 вибухів пролунало у Великописарівській громаді. Ворог бив з мінометів, артилерії, атакув FPV-дроном, здійснив обстріл НАР, скидання ВОГ з БпЛА.
В Юнаківській громаді зафіксували атаку FPV-дрона, артилерійський і мінометні обстріли, пуск КАБів – 23 вибухи.
На Есманьську громаду росіяни скинули 6 мін.
На Глухівська і Путивльську громаду були скидання ВОГ з БпЛА – 2 вибухи.
Шалигинську і Новослобідську громади загарбники атакували FPV-дронами – 5 вибухів.
Середино-Будська громада теж була під ударом FPV-дронів, також на її території було скидання ВОГ з БпЛА – 6 вибухів.
По Хотінській громаді ворог вдарив з артилерії, мінометів, FPV-дронами та здійснив пуск КАБ – 9 вибухів.
Білопільську громаду атакував БпЛА, скинув ВОГ з БпЛА – 5 вибухів.