На Сумщині за добу – майже 140 вибухів, є пошкодження

Протягом минулого дня росіяни здійснили 73 обстріли прикордоння Сумської області, є пошкодження.

Джерело: ОВА Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 139 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади".

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Деталі: Сумську громаду ворог атакував БпЛА. Внаслідок атаки пошкоджені приватні домоволодіння.

У Краснопільській громаді зафіксували 38 вибухів: окупанти били з мінометів, FPV-дронами, скинули ВОГ з БпЛА.

36 вибухів пролунало у Великописарівській громаді. Ворог бив з мінометів, артилерії, атакув FPV-дроном, здійснив обстріл НАР, скидання ВОГ з БпЛА.

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В Юнаківській громаді зафіксували атаку FPV-дрона, артилерійський і мінометні обстріли, пуск КАБів – 23 вибухи.

На Есманьську громаду росіяни скинули 6 мін.

На Глухівська і Путивльську громаду були скидання ВОГ з БпЛА – 2 вибухи.

Шалигинську і Новослобідську громади загарбники атакували FPV-дронами – 5 вибухів.

Середино-Будська громада теж була під ударом FPV-дронів, також на її території було скидання ВОГ з БпЛА – 6 вибухів.

По Хотінській громаді ворог вдарив з артилерії, мінометів, FPV-дронами та здійснив пуск КАБ – 9 вибухів.

Білопільську громаду атакував БпЛА, скинув ВОГ з БпЛА – 5 вибухів.